غزة: نصائح وإرشادات مهمة لتفادي عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

فلسطين اليوم

أصدرت لجنة الطوارئ الحكومية بغزة اليوم الثلاثاء 12/9/2023، بياناً حول حالة عدم الاستقرار في الطقس، في ظل تزايد المعطيات حول وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وضرب إعصار قوي ليبيا أدى لفيضانات وسيول كبيرة خلف عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين، الأمر الذي دفع الدول المجاورة لاتخاذ الاحتياطات والاستعدادات الكبيرة.

وأشارت اللجنة، إلى توقعات الأرصاد الجوية بتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي يتكون قريب من سطح البحر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الساحلية وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، فإن اللجنة الحكومية لطوارئ الشتاء أوعزت لكافة فرق الطوارئ في البلديات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لأخذ الاحتياطات اللازمة ورفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية .

ودعت اللجنة المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة والأخذ بالإرشادات التالية :

١- تأمين الطوابق الأرضية في محيط المنازل التي تقع في الأماكن المنخفضة.

٢- في حال دخول المياه إلى المنزل احرص على فصل التيار الكهربائي .

٣- احرص على تثبيت الألواح على سطح المنزل وتثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح.

٤- تنظيف مصارف المياه على الأسطح والأرضيات تجنباَ لتدفق المياه إلى المنازل.