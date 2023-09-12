مصر تعلن الحداد 3 أيام تضامنًا مع الضحايا في المغرب وليبيا

فلسطين اليوم

أعلنت جمهورية مصر العربية، الحداد، تضامنًا مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن اعصار دانيال والزلزال في المغرب وليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، اليوم الثلاثاء، في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للمتحدث عبر فيسبوك أنه تقرر: «إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة المصرية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وأعلنت الحكومة الليبية انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول، مؤكدة أن إجمالي عدد الضحايا جراء الإعصار دانيال، تجاوز 2000 قتيل ونحوَ 3 آلاف و400 مصاب، فضلا عن نحو 6 آلاف مفقود.

من جانبه، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الكارثة التي حلت بالبلاد هي الأكبر منذ زلزال عام 1963.

فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، أفادت وزارة الداخلية، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية قد بلغ 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.