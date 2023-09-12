حزب الله: ادعاءات تهريب الأسلحة عبر المطار تُشكّل غطاء لأي عدوان إسرائيلي
نفى حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء 12/9/2023، الاتهامات التي وصفتها بالكاذبة التي نقلتها قناة الحدث"، بشأن قيام مسؤولين في الحزب بـ"عمليات تهريب أسلحة" في مطار رفيق الحريري الدولي.
ونفى حزب الله في بيان صحفي، هذه الاتهامات بصورة قاطعة، ودان بشدة هذه "الفبركات التي وصفها بالرخيصة" وتواطؤ جهات داخلية لبنانية معها، عبر "ترويجها هذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية"، ضدّ حزب الله.
ورأى الحزب أنّ الافتراءات تشكّل إساءةً بالغةً إلى الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية كافة، والموجودة داخل المطار.
ووفق البيان، تهدف هذه الادعاءات إلى تحميل حزب الله مسؤولية أي أعمال يمكن أن تُصيب المطار لاحقاً، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء في وقت يشهد المطار حركة استقبال ومغادرة كثيفة، وفق ما جاء في البيان.
كما أكد البيان أنّ هذا "الضجيج المفتعل" بشأن المطار يتماهى مع الحديث الدائم للاحتلال الإسرائيلي عن استخدامه لـ"أغراض عسكرية"، ويُشكّل غطاءً لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته.
كذلك، شدّد البيان على أنّ الشراكة القائمة بين هذه "المؤسسات الإعلامية المعروفة الأهداف"، التي تُقدّم تقاريرها من دون أي دليل، وبين بعض الجهات اللبنانية المرتبطة بسفارات وأجهزة أمنية خارجية، "أصبحت مكشوفةً أمام الشعب اللبناني".
وبيّن حزب الله أنّ كلّ أساليب الخداع المستخدمة، سواء تحت ستار تحقيق تلفزيوني أم متابعة قضائية، تعود على هذه المؤسسات ومُشغّليها بالخسارة.
وختم بقوله: "إنّ كل محاولات تشويه صورة حزب الله ومقاومته الشريفة لن تؤثّر في معنويات شعبنا وإرادته الحرّة في المقاومة ومواجهة الاحتلال".