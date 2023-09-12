فلسطين اليوم

شاهد الفيلم الإيراني "بدون اتفاق مسبق" بدون حذف- تفاصيل وأبطال فيلم بدون اتفاق مسبق، فور الإعلان عن فوز فيلم "بدون اتفاق مسبق" للمخرج الإيراني بخروز شعيبي بالجائزة الكبرى في مهرجان "قازان" الدولي الـ19 للسينما الإسلامية، بدأت محركات البحث ابرزها جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن فيلم بدون اتفاق مسبق، الأمر الذي دفع فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية للبحث حول الفيلم الإيراني "بدون اتفاق مسبق" بدون حذف- تفاصيل وأبطال فيلم بدون اتفاق مسبق.

شاهد الفيلم الإيراني "بدون اتفاق مسبق" بدون حذف- تفاصيل وأبطال فيلم بدون اتفاق مسبق

وسيناريو فيلم "بدون اتفاق مسبق"، يتحدث حول فتاة إيرانية تدعى ياسمين من العمر 6 أعوام (نفس عمر ابنها الآن)، انتقلت هي وعائلتها إلى برلين. وكان عليها أن تعود إلى إيران لحضور جنازة والدها. ويعاني ابنها من مرض التوحد، مما يجعل من الصعب عليها الذهاب في رحلات طويلة. وعند وصولها إلى إيران، تتفاجأ ياسمين، التي بالكاد تعرف والدها، باكتشاف تركة متبقية لها من أبيها. وأن الإقامة القصيرة وغير المرغوب فيها في موطن والدها والالتقاء بأصدقائه تجبر ياسمين على إلقاء نظرة جديدة على الحياة والموت.

شاهد الفيلم الإيراني "بدون اتفاق مسبق" بدون حذف- تفاصيل وأبطال فيلم بدون اتفاق مسبق

شاهد الفيلم الإيراني "بدون اتفاق مسبق" بدون حذف

وفي نفس مسابقة قازان للأفلام الإسلامية، منح المخرج الهندي رمي مايتايس جائزة "أفضل مخرج سيتمائي" لإخراجه فيلم "بيتنا ".

ومنحت لجنة التحكيم جائزة "أفضل سيناريو" الفيلم الروائي الطويل لبختيور كريموف ومحي الدين مظفر عن فيلم "الحظ" (طاجيكستا).

فاز فاجيليو أندرياكي، الذي لعب في فيلم "الكرامة" (اليونان) بفئة "أفضل ممثل في فيلم روائي طويل".

وأفضل مصور سينمائي لفيلم روائي طويل كان بافيل ميدفيديف لقاء عمله في فيلم "آدا" (روسيا).

حصل الفيلم الروسي "الهاربون " للمخرجة يوليا بوبكوفا على جائزة "أفضل فيلم وثائقي طويل". أما جائزة " أفضل فيلم وثائقي قصير" فمنحت فيلم "روح الطبيعة" الذي أنتجه في الجزائر المخرج صلاح بوفلة.

ونال فيلم "آخر سعاة البريد" للمخرج سعد العصامي من العراق جائزة خاصة من لجنة التحكيم.

يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان "قازان" الدولي التاسع عشر للسينما الإسلامية تلقت العام الجاري 712 طلبا للمشاركة من 44 دولة.

الدول المشاركة مع فيلم بدون اتفاق سبق

وتضمن برنامج المسابقة 52 فيلما تمثل 21 دولة بينها الجزائر، بنغلاديش، بريطانيا، اليونان، مصر، الهند، العراق، إيران، كازاخستان، قرغيزستان، المغرب، نيبال، عمان، باكستان، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سوريا، طاجيكستان، تونس، وتركيا .

وتم تقديم عشرة أفلام لكل منها من فئات "الأفلام الروائية الطويلة" و"الأفلام الروائية القصيرة" و"الأفلام الوثائقية الطويلة" و"الأفلام الوثائقية القصيرة"، وكان هناك 12 فيلما أخرى في المسابقة التي تشمل أفلاما من إنتاج جمهورية تتارستان الروسية.

جدير بالذكر أن مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإيرانية أقيم في 5 - 9 سبتمبر الجاري في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.