اختفاء ربع مدينة درنة الليبية جراء إعصار دانيال وعدد الضحايا يتجاوز الـ3000

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تامر رمضان، أنّ عدد المفقودين في ليبيا من جراء إعصار "دانيال" قد يتجاوز الـ10 آلاف شخص، مشيراً إلى أنّ حصيلة الفيضانات "ضخمة".

وأكد الناطق باسم الاسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة علي، أنّ مدينة درنة شرقي البلاد "محاصرة" حتى اللحظة، مشيراً إلى وجود آلاف الوفيات، فيما تم انتشال جثة 700.

وكان وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان في طبرق، عثمان عبد الجليل، قد أعلن في تصريحات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أنّ "السلطات في المنطقة الشرقية تتوقع آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة وحدها، وأن السيول والفيضانات بالمدينة ناجمة عن انهيار سدين مائيين"، لافتًا إلى "صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات".

من جهته، صرّح وزير الطيران المدني الليبي وعضو لجنة الطوارئ في حكومة شرق ليبيا، هشام شكيوات، بعدم وجود حصيلة إجمالية للوفيات في درنة، لافتاً إلى انتشال أكثر من 1000 جثة في المدينة، مؤكداً أنّ عدد القتلى كبير و"الجثث في كل مكان".

وأضاف شكيوات: "لا أبالغ عندما أقول إنّ 25% من المدينة قد اختفى".

وبالإضافة إلى درنة، شملت السيول مدنا أخرى شرق ليبيا، منها البيضاء وشحات وسوسة، وخلفت أيضا ضحايا وأضرارا مادية كبيرة.

وكان المجلس البلدي في درنة قد قال إنّ "السيول سببها انهيار سدين مائيين في المدينة التي يشقها واد كبير، وطالب بفتح ممر بحري، وأعلن المجلسُ البلدي المدينة منطقة منكوبة، ودعا إلى تدخل دولي عاجل".

وفي السياق، توجهت قوافل مساعدات مقدمة من حكومة الوحدة الوطنية ومن مؤسسات حكومية بالمنطقة الغربية ومن كافة أنحاء البلاد إلى مدينة درنة، في حين أعلنت دول عدة استعدادها لمد يد المساعدة.

وأفادت الخارجية التركية، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ تركيا سترسل 3 طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا.

بدورها، وجّه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في ليبيا، كما أعلنت الجزائر وتونس استعدادهما لمساعدة ليبيا في مواجهة آثار السيول.

وقالت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أكد في اتصال هاتفي مع حفتر دعم الإمارات للمناطق المتضررة، وأعطى توجيهاته بإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأبدى استعداد بلاده تسيير جسر جوي لمساعدة كافة المدن والمناطق المتضررة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام موالية لحفتر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه قوات الجيش ووزارة الصحة لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من السيول في الشرق الليبي.

والعاصفة التي ضربت شرق ليبيا أدت إلى تساقط أمطار غزيرة تجاوزت 400 مليمتر على بعض المناطق، ونتج عن ذلك فيضانات وُصفت بغير المسبوقة منذ عقود.