شقيق الأسير الفسفوس لـ "فلسطين اليوم": كايد يفترش الأرض منذ 5 أيام في العزل وخيارنا مواصلة الإضراب

فلسطين اليوم

يقف الأسير كايد الفسفوس وحيدًا في زنزانته الضيقة، يواجه محنة الاعتقال والقيود التي فرضت عليه، لكنه يمتلك شيئًا لا يمكن للسجان "الإسرائيلي" أن يسلبه منه، هو إيمانه القوي أنه لا يضيع حقٌ ورائه مطالب، ليخوض الفسفوس معركة ضد القهر والظلم بوسائله الخاصة، معلنا إضرابة عن الطعام كوسيلة للتعبير عن احتجاجه ورفضه للواقع الذي يعيشه.

هذه المعركة ليست مجرد اعتصام أو إضراب عن الطعام، بل خلقها الأسير الفلسطيني لتصبح مظهرًا من مظاهر النضال من أجل الحرية والعدالة، ولتكون رسالة يوجهها الأسير إلى العالم أنه لن يستسلم، ولن يتنازل عن حقوقه وكرامته.

تدهور مستمر

باسل الفسفوس شقيق الأسير كايد، قال، إن الحالة الصحيّة لشقيقه الذي يخوض إضراباً مفتوحًا عن الطعام منذ 41 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري، تشهد تدهورًا مستمرًا، حيث يقبع في زنازين العزل الانفرادي في سجن (النقب).

صورة ارشيفية



وأضاف الفسفوس في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن إدارة السجن أبلغت قبل يومين شقيق الأسير القابع أيضاً في سجن النقب بزيارة شقيقه قبل موته بعد سوء حالته الصحية".

الأسير كايد يفترش الأرض منذ 5 أيام بدون أي فراش ويعاني من التعب والإرهاق الشديدين، ناهيك عن حركته الصعبة للغاية، وعدم قدرته على المشي أو الوقوف، إضافة الى أوجاع في أنحاء جسده كافة، ناهيك عن الشعور بالدوخة المتكررة، ومشكلة في التوازن والنسيان وصعوبة الكلام." وفقًا لشقيقه الآخر القابع في سجن النقب.

صورة أرشيفية



معنويات عالية

وتابع الفسفوس: "بالرغم من الأوضاع الصحية الصعبة التي يعاني منها كايد، إلا أن معنوياته عالية جداً وسوف يواصل إضرابه عن الطعام حتى ينال حريته".

وأشار الفسفوس إلى أن آخر زيارة للأسير كانت قبل أسبوع من قبل المحامي، مبينًا أن الاحتلال يمنع ذويه من زيارته.

وأفاد الفسفوس، كايد يرفض جميع الوعودات الشفوية، موضحاً لا يوجد حتى الآن أي عرض حقيقي للإفراج عنه، كما وجّه الفسفوس رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى وتفعيل قضيتهم ومؤازرتهم.

والأسير كايد معتقل سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، أعاد الاحتـلال اعتقاله في الـثاني من أيار/مايو الماضي، علمًا أنه خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار/مايو وبداية حزيران/يونيو الماضي، استمر 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر (131) يومًا.