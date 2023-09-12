يهم آلاف الطلبة.. "إسرائيل" تقرر إدخال هذا الصنف الممنوع لقطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم الثلاثاء 12/9/2023، أن "إسرائيل" أبلغتهم بقرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول ماكينات التصوير.

ووفقاً للجنة، فإن "إسرائيل" سمحت بإدخال مكنات التصوير وقطع غيارها بتنسيق عادي وبدون تصريح ما تسمى وزارة الاتصالات الإسرائيلية ابتداءً من يوم الخميس 14/09/2023.

وعادةً تشترط "إسرائيل" استيراد أي بضائع محددة الحصول على ترخيص سابق من وزارات محددة في "إسرائيل" من بينها مكنات التصوير.

ويواجه عشرات الآلاف من الطلبة في قطاع غزة والمعنيين من خطر أزمة شح أوراق الطباعة، للكتب والامتحانات بالإضافة إلى عدم وجود قطع غيار لماكينات التصوير المعطلة، ما يخلق مشكلة تهدد مستقبل الطلبة والمعنيين.