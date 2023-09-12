الكشف عن تغيير تصميم جوجل كروم واضافة مزايا مبتكرة قريبا

فلسطين اليوم

عبرت شركة جوجل عن سعادتها بقرار تغيير تصميم جوجل كروم في هذا الشهر، واكتسب كروم شعبية كبيرة قدرت ما يقارب 63.45% من حصة السوق.

وأعلنت جوجل أثناء احتفالها عن إعادة تصميم كامل لمتصفحها الأشهر في السوق، وأيضا عملت على إضافة بعض التحسينات والخصائص الجديدة، وهنا سنعرض لكم أهم التغيرات التي نشرت عنها الشركة:

مميزات تصميم جوجل كروم

أهم المزايا في تغيير تصميم جوجل كروم تتعلق بالناحية البصرية، وعمل عملاق البحث الأمريكي على دمج لغة تصميم “ماتريال يو”، والتي تحدث عنها للمرة الأولى ضمن تحديث الأندرويد 12، وهذا يعني أنه سيمتلئ بالألوان المشتقة من الخلفيات، وأيضا يمكن استخدامها للتميز بين الحسابات المختلفة.

وعملت الشركة على تحديث الأيقونات المستخدمة، ومنها أيقونة المجلدات الموجودة في شريط الاشارات المرجعية، وأيضا جعل حواف الواجهة منحنية بشكل بسيط.

وقامت جوجل باعادة تصميم القائمة الجانبية بدلا من وجود جدول من النصوص الصعبة، وذلك باضافتها لأيقونة تعبر عن كل الخيارات، وتلك الطريقة تشبه تماما قائمة الاعدادات في الهاتف.

متجر كروم

اكتسب متجر كروم بعض التغيرات المهمة التي تجعله مشابه تماما لمتجر جوجل بلاي، وذلك يعني أنه يعمل ضمن تنظيم افضل للبيانات المعروضة.

ويحتوي المتجر على نافذة باسم “Discover” التي تضم إضافات مختارة في تصميم بطاقات كبير، وأيضا يوجد قسم خاص لأدوات الذكاء الاصطناعي.

تحديثات جوجل كروم

سيعمل تغيير تصميم جوجل كروم بطريقة مشابهة لخاصية “جوجل لينس”، وذلك في امكانية البحث المباشر من داخل الصفحات نفسها، والطريقة تكون باضافة زر علوي جديد يضم شعار جوجل, وعند النقر عليه تُقحص محتويات الصفحة ويظهر للمستخدم نتائج بحثه في نافذة جانبية.

وقامت الشركة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التغيرات الجذرية لمحرك بحث جوجل، وذلك بتسخير الـ AI لتلخيص نتائج البحث بطريقة توليدية لبوتات الدردشة.

ويستخدم جوجل كروم خاصية التصفح الآمن، والتي تلاحق المواقع والبرمجيات الضارة وذلك عبر التحقق من قائمة مخزنة محليا للمواقع السيئة المعروفة، وتستغرق من 30 إلى 60 دقيقة فقط.

وتعتقد جوجل أن هذا لا يعد تطور كبير في مستويات الاحتيال، وتؤكد أن 60% من مواقع الاحتيال تظهر في أقل من 10 دقائق، وحتى يتم حل هذه المشكلة ستعمل جوجل على التحقق من تلك المواقع في الوقت الفعلي، ولكن في المقابل قد يثير التساؤلات عن خصوصية المستخدمين.

وتعد هذه التغيرات هامة جدا لمتجر جوجل كروم، ولكن الشركة لم تعلن عنه بشكل رسمي، و في المقابل قد أبدعت الشركات المنافسة مثل مايكروسوفت في تصميم متصفحها “إيدج”.

"المهندس تيك"