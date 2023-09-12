"ميتا" تفعل خاصية إرسال الصور بجودة عالية على واتساب

فلسطين اليوم

أعلن مارك زوكربيرج قبل بضعة أسابيع، أن تطبيق WhatsApp يخضع للتطوير ليسمح بمشاركة صور عالية الوضوح، وأخيراً تم تحقيق هذا الوعد حيث أكدت شركة Meta، من خلال متحدثتها الرسمية Ellie Heatrick، لموقع The Verge أنه يمكن الآن للجميع إرسال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة على واتساب.

ونشرت ميتا مقطع فيديو ترويجي عبر حسابها على WhatsApp Threads. ويهدف هذا المقطع إلى تشجيع المستخدمين على مشاركة لحظاتهم الرائعة مع بعضهم البعض باستخدام هذه الميزة الجديدة، التي كانت متاحة لمختبري النسخة التجريبية خلال الأيام السابقة.

ولم نصل بعد في عام 2023 إلى الكشف عن وجود الكائنات الفضائية أو تطوير السيارات الطائرة. ومع ذلك، يسرنا الإعلان أخيرًا عن إمكانية إرسال صور عالية الجودة عبر تطبيق واتساب.

واتساب على الأندرويد

ولقد طال انتظار هذه ميزة إرسال الصور عالية الجودة على واتساب لفترة طويلة جدًا، والآن، بعد فترة طويلة من الانتظار، إذا قمت بتحديث تطبيق واتساب على هاتفك إلى أحدث إصدار، ستجد أنه يتيح لك الآن الاختيار بين جودة الصور “عالية الدقة” و “جودة عادية” عند إرسال الصور.

وإذا لم تظهر هذه الخيارات بعد على هاتفك، فمن المتوقع أن يتم تفعيلها في القريب العاجل.

وفي هذه اللحظة التاريخية، يجب أن نعبر عن شكرنا لشركة Meta على استجابتها لاحتياجات المستخدمين وتذكيرنا بمثل قائل: “التأخر في الوصول أفضل من عدم الوصول على الإطلاق”.

واتساب على الآيفون

وتواصل شركة Meta جهودها المستمرة لتحسين تجربة مستخدميها من خلال إصدار تحديثات منتظمة لتطبيقاتها، وفي هذا السياق، يتم التركيز بشكل خاص على تحسين تطبيق واتساب بهدف توفير أقصى درجات السهولة والراحة للمستخدمين أثناء استخدامهم لهذا التطبيق وضمان توافقه مع احتياجاتهم المتزايدة.

وأعلنت منصة واتساب إعادة تصميم واجهة المستخدم بناءً على الملاحظات والتغييرات التي تم اكتشافها في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد.

واتساب على المتصفح

وتعتمد واتساب في واجهتها الجديدة على تصميم Google “ماتيريال ديزاين 3” من الجيل الثالث، حيث تمت إضافة خيارات لتصفية الرسائل بشكل أسرع وأسهل. وتمت تغييرات في الشريط العلوي أيضًا، بما في ذلك إضافة خلفية بيضاء.

وفي أعلى الصفحة الرئيسية لواجهة المحادثات، سيجد المستخدمين أربعة خيارات متعددة لتصفية الرسائل، ويُعرف هذه الخيارات بـ “مرشحات الدردشة Chat Filters”.

وتمكّن هذه الفلاتر المستخدمين من استعراض جميع المحادثات كخيار افتراضي، أو فقط الرسائل غير المقروءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم عرض الرسائل الشخصية أو رسائل ذات صلة بالعمل استنادًا إلى نوع الحساب.