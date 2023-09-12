فلسطين اليوم

من هو مهاجم الأهلي المصري أنتوني موديست ويكيبيديا، أعلن النادي الأهلي المصري عن تعاقده مع مهاجم جديد، إذ أعلن رسمياً عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي انتوني موديست الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، إذ وصل المهاجم الفرنسي صاحب الـ 35 عاما إلى القاهرة أمس الاثنين، تمهيدا للانضمام رسميا إلى صفوف الأهلي، ما دفع عشاق النادي الأهلي للبحث عن، من هو مهاجم الأهلي المصري أنتوني موديست ويكيبيديا.

من هو انتوني موديست لاعب الأهلي الجديد

من هو انتوني موديست لاعب الأهلي الجديد، ترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة المخصصة عن المهاجم انتوني موديست، إذ إن مركز أنتوني موديست الأساسي هو المهاجم الصريح الذي لعب به أغلب مبارياته كلاعب محترف، وقدمه القوية هي اليمنى، فيما تعد اليسرى قدمه الضعيفة. وفي مرات نادرة تم الاعتماد على المهاجم الفرنسي كجناح أيسر ومهاجم ثان ".

السيرة الذاتية انتوني موديست لاعب الأهلي الجديد ويكيبيديا

السيرة الذاتية انتوني موديست لاعب الأهلي الجديد ويكيبيديا، جمهور النادي الأهلي المصري في الوطن العربي يبحث الآن عن، من هو مهاجم الأهلي المصري أنتوني موديست ويكيبيديا، والسيرة الذاتية للمهاجم الفرنسي الذي اختاره المدير الفني للنادي الأهلي المصري، نرفق لكم في هذه المقالة، من هو مهاجم الأهلي المصري أنتوني موديست ويكيبيديا.

من هو مهاجم الأهلي الجديد أنطوني موديست

من هو مهاجم الأهلي الجديد أنطوني موديست، إذ بدأ موديست مسيرته مع نادي نيس الفرنسي، عام 2007 بعد تصعيده من فئة الشباب للفريق الأول؛ إذ لعب 49 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، ولم يصنع أي أهداف، وتمت إعارته لفريق أنجيه الذي شارك معه في 41 مباراة، ليتألق ويسجل 21 هدفًا، دفعت فريق بوردو للتعاقد معه، وضمه من صفوف نيس في عام 2010 مقابل 3.5 مليون يورو تقريبًا.

من هو مهاجم الأهلي المصري أنتوني موديست ويكيبيديا

من هو مهاجم الأهلي المصري أنتوني موديست ويكيبيديا، وكانت آخر محطاته قبل الانتقال إلى الأهلي، من بوابة فريق بوروسيا دورتموند في العام الماضي، بعدما ضمه في صفقة طارئة، لتعويض غياب المهاجم سيباستيان هالر، وسجل هدفين فقط، أحدهما كان ثمينًا في شباك بايرن ميونيخ في الوقت القاتل، كما صنع هدفا وحيدا، وكان قريبًا من التتويج بلقب البوندسليجا، لكن ناديه خسر البطولة في الجولة الأخيرة لصالح بايرن ميونيخ.