وحدات القمع "الإسرائيلية" تقتحم زنزانة مهندس "نفق الحرية" الأسير القائد محمود العارضة

فلسطين اليوم

اقتحمت وحدات القمع "الإسرائيلية"، الليلة الماضية، زنزانة مهندس نفق الحرية الأسير القائد محمود العارضة في سجن "رامون".

وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في تصريح مقتضب: "إن وحدات القمع الصهيونية تقتحم الليلة الماضية زنزانة مهندس نفق الحرية الأسير القائد محمود عبد الله العارضة في أقبية العزل الانفرادي بسجن رامون".

وأوضحت الهيئة، أنه اقتحمت أيضاً زنزانة الأسيرين البطلين وهما من الجنود المجهولين في حفر النفق قصي مرعي وعلي ابو بكر، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.