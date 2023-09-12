بعد اعصار دانيال في ليبيا... مفاجأة على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2023

فلسطين اليوم

بعد اعصار دانيال في ليبيا... مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2023.، بعد عاصفة دنيال التي ضربت لبيا وبدأت بالتوجه إلى السواحل الشرقية المصرية، شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعاً في مستهل التعاملات ليسجل عيار 21 اليوم2192 جنيه بخسارة 8 جنيهات بالمقارنة مع التعاملات مساء أمس الاثنين.

بعد اعصار دانيال في ليبيا... مفاجأة على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2023

نتيجة لكثرة التساؤل عبر محركات البحث "جوجل" حول أسعار الذهب في مصر اليوم، عكف فريق فلسطين اليوم الإخبارية للإجابة عن هذا السؤال في سطور.

بعد اعصار دانيال في ليبيا... مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2023.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2192 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

- فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية، 2514 جنيهًا للشراء.

بعد اعصار دانيال في ليبيا... مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12/9/2023.

سعر جرام الذهب عيار 18

- بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 1886 جنيهًا.

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، 1471 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب اليوم، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يبلغ 17600 جنيه.

- فيما يصل سعر الأونصة اليوم إلى 77910 جنيهات.