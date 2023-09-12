نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم 2023-2024.. وموعد قمة الأهلي والزمالك

الساعة 01:01 م|12 سبتمبر 2023
نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم 2023-2024.. وموعد قمة الأهلي والزمالك
نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم 2023-2024.. وموعد قمة الأهلي والزمالك

فلسطين اليوم

جرى سحب قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل (2023-2024)، الذي ينطلق في 18 سبتمبر الجاري، على أن ينتهي في 30 يوليو 2024، بمشاركة 18 ناديا.

وسيستهل نادي الأهلي حامل الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه المصري، بينما سيواجه الغريم التقليدي نادي الزمالك مضيفه بيراميدز.

وفي ما يلي قرعة الجولة الأولى للدوري:

المقاولون العرب - بلدية المحلة

طلائع الجيش - البنك الأهلي

الداخلية - إنبي

فاركو _فيوتشر

الأهلي - المصري

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا

زد إف سي - الإسماعيلي

 سموحة - الجونة

بيراميدز – الزمالك.

أما مباراة القمة بين الغريمين التقليديين الزمالك "الفارس الأبيض" والأهلي "المارد الأحمر"، فستجري ضمن منافسات الجولة العاشرة لدور الذهاب من الدوري.

وقال رئيس رابطة الأندية المحترفة، قال أحمد دياب، عقب القرعة: "تم توقيع عقود للبث للأندية الـ 18 هي الأعلى في تاريخ الدوري، وشكل البث سيكون مختلفا وأفضل مما سبق".

وأضاف: "طلبنا زيادة الجماهير لنصف سعة الملاعب التي تقام عليها المباريات، وذلك خلال الدور الأول، وطلبنا السعة الكاملة في الدور الثاني لكننا حتى الآن 5 آلاف لكل فريق".

وكشف أحمد دياب: "من حيث الأفضل فنحن نمتلك الدوري رقم 13 على العالم".

الدوري المصري
مباريات الجوية 1 من الدوري المصري
 

كلمات دلالية

قرعة الدوري المصري للموسم الجديد الدوري المصري 2023-2024 الدوري المصري 2024 قرعة الدوري المصري 2024 نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم 2023-2024.. وموعد قمة الأهلي والزمالك موعد قمة الأهلي والزمالك نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم 2023-2024