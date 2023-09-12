رفع حالة التأهب القصوى في مصر تحسباً لإعصار "دانيال"

الساعة 12:45 م|12 سبتمبر 2023
إعصار دانيال
إعصار دانيال

فلسطين اليوم

شهدت محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تداعيات متوقعة للعاصفة "دانيال" المتوقع أن تضرب المحافظة بأمطار ورياح.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فستشهد الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 - 50 كم في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصاحبها أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، بأن تتعرض المحافظة إلى سقوط أمطار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35- 40 كم/ ساعة.

ودعت محافظة الإسكندرية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، المواطنين لاتباع النصائح التالية:

  • توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.
  • تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.
  • تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
  • عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
  • عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
  • عدم وقوف السيارات على مصارف الأمطار.

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