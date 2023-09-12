رفع حالة التأهب القصوى في مصر تحسباً لإعصار "دانيال"

فلسطين اليوم

شهدت محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تداعيات متوقعة للعاصفة "دانيال" المتوقع أن تضرب المحافظة بأمطار ورياح.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، فستشهد الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 - 50 كم في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصاحبها أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، بأن تتعرض المحافظة إلى سقوط أمطار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35- 40 كم/ ساعة.

ودعت محافظة الإسكندرية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، المواطنين لاتباع النصائح التالية: