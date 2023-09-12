الاحتلال يعتقل شاباً بعد إصابته شمال أريحا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، شاباً بعد إصابته برصاص الاحتلال على طريق المعرجات شمال غرب أريحا بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مازن أيمن سمرات (22 عاما) من قرية الديوك، بعد أن أطلقت النار عليه على طريق المعرجات فجر اليوم".

وأوضح أنه حتى اللحظة لم يتم معرفة الوضع الصحي للشاب المصاب حتى اللحظة.