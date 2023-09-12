أبرز عمليات "سرايا القدس" النوعية التي أجبرت العدو على الاندحار قبل 18 عاماً

فلسطين اليوم

في الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2005م، أنهى العدو الصهيوني اندحاره من قطاع غزة بعد احتلال عسكري استمر لـ 38 عاما، أقام خلالها العدو المغتصبات والحواجز العسكرية الصهيونية داخل القطاع، وذلك بفعل الضربات المؤلمة التي كانت تقوم بها المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس تجاه الجنود والمغتصبين الصهاينة في داخل مواقعهم العسكرية، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ والقذائف المستمر صوب المغتصبات الصهيونية التي كانت جاثمة على أرض غزة.

عمليات السرايا النوعية

كفار داروم وكيسوفيم ونتساريم والفتح المبين والبرق الصاعق وفتح خيبر وجسر الموت وغيرها عمليات نوعية كانت سرايا القدس مميزة بأدائها، فمنها نفذتها سرايا القدس لوحدها وعدد منها كان بالاشتراك مع فصائل المقاومة لتعزيز روح الوحدة الوطنية بين المقاومة، عمليات نوعية زلزلت الصهاينة في أكثر الأماكن تحصيناً حسب ادعائهم الأمر الذي جعلهم يفرون تحت ضربات المجاهدين.

وبعد سلسلة من العمليات النوعية قرر العدو الصهيوني بفعل ضربات المجاهدين الفرار المهين من غزة مذموماً مدحوراً يجر أذيال الهزيمة والعار، وبإذن الله سيكون تحرير غزة فاتحة لما بعدها حتى تحرير كل فلسطين.

وفي ذكرى الاندحار الصهيوني يعرض موقع السرايا أبرز العليات النوعية التي أجبرت العدو على الاندحار من قطاع غزة:

عملية مفرق البوليس الحربي

نوع العملية: استشهادية.

مكان العملية: " مفرق البوليس الحربي" وسط القطاع.

تاريخ العملية: 11/11/1994م.

خسائر العدو: مقتل (3) ضباط صهاينة وإصابة (4) جنود آخرين.

منفذ العملية: الاستشهادي/ هشام حمد من الشيخ رضوان بغزة.

عملية كفار داروم

نوع العملية: استشهادية.

مكان العملية: مغتصبة «كفار داروم» وسط قطاع غزة.

تاريخ العملية: 9/4/1995م .

خسائر العدو: مقتل (8) جنود صهاينة وإصابة (45) آخرين.

منفذ العملية: الاستشهادي/ خالد الخطيب من النصيرات.

عملية كيسوفيم

نوع العملية: استشهادية.

مكان العملية: قرب موقع كيسوفيم العسكري.

تاريخ العملية: 26/10/2000م.

خسائر العدو: إصابة جندي صهيوني حسب اعتراف العدو.

منفذ العملية: الاستشهادي/ نبيل العرعير من الشجاعية.

عملية نتساريم

نوع العملية: طعن.

مكان العملية: مغتصبة نتساريم.

تاريخ العملية: 29/3/2002م.

خسائر العدو: مقتل صهيونيين وإصابة (4) آخرين.

منفذ العملية: الاستشهادي/ أحمد اخزيق من الصبرة بغزة.

عملية كيسوفيم المشتركة

نوع العملية: كمين واشتباك مسلح.

مكان العملية: طريق كيسوفيم الاستيطاني جنوب قطاع غزة.

تاريخ العملية: 22/12/2003م.

خسائر العدو: مقتل ضابطين وجندي وإصابة (4) آخرين.

منفذو العملية: الاستشهاديان أسعد العطي من سرايا القدس ومحمد مصطفى من كتائب الأقصى.

عملية "إيرز" بيت حانون المشتركة

نوع العملية: كمين واشتباك مسلح.

مكان العملية: موقع قيادة جيش العدو _ معبر بيت حانون شمال غزة.

تاريخ العملية: 8/6/2003م.

خسائر العدو: مقتل (4) جنود صهاينة وإصابة (4) آخرين.

منفذو العملية: الاستشهاديون رامي البيك من سرايا القدس ومحمد أبو بيض من كتائب القسام وموسى سحويل من كتائب الأقصى.

عملية نتساريم المشتركة

نوع العملية: اقتحام.

مكان العملية: موقع عسكري قرب مغتصبة نتساريم.

تاريخ العملية: 24/10/2003م.

خسائر العدو: مقتل (3) جنود صهاينة وإصابة آخرين.

منفذو العملية: الاستشهادي سمير فودة من كتائب القسام وانسحاب المجاهد الثاني من سرايا القدس بسلام.

عملية البرق الصاعق

نوع العملية: كمين واشتباك مسلح.

مكان العملية: موكب سيارات للمغتصبين قرب كيسوفيم.

تاريخ العملية: 2/5/2004م.

خسائر العدو: مقتل (5) مغتصبين صهاينة وجرح آخرين.

منفذا العملية: الاستشهاديان إبراهيم حماد من سرايا القدس وفيصل أبو نقيرة من ألوية الناصر صلاح الدين.

تفجير ناقلة الجند بالزيتون

نوع العملية: تفجير.

مكان العملية: حي الزيتون – مدينة غزة.

تاريخ العملية: 11/5/2004م.

خسائر العدو: مقتل (6) جنود صهاينة بينهم قائد وحدة الهندسة وأسر رأس أحد الجنود القتلى.

تفجير دبابة رفح

نوع العملية: استهداف بقذيفة R.B.G.

مكان العملية: الحدود المصرية – الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

تاريخ العملية: 12/5/2004م.

خسائر العدو: مقتل ضابط و (4) جنود صهاينة وإصابة (6) آخرين.

عملية فتح خيبر المشتركة

نوع العملية: اقتحام.

مكان العملية: مغتصبة موراج جنوب قطاع غزة.

تاريخ العملية: 23/9/2004م.

خسائر العدو: مقتل (3) جنود بينهم ضابط صهيوني وإصابة آخرين.

منفذو العملية: الاستشهاديون محمد العزازي من سرايا القدس وعماد أبو سمهدانة من ألوية الناصر صلاح الدين ويوسف عمر من كتائب الشهيد أحمد أبو الريش.

عملية الفتح المبين

نوع العملية: اقتحام.

مكان العملية: مغتصبة موراج جنوب قطاع غزة.

تاريخ العملية: 12/1/2005م.

خسائر العدو: مقتل وإصابة (4) جنود صهاينة بينهم ضابط كبير.

منفذا العملية: الاستشهاديان شاكر جودة من رفح وعلاء الشاعر من خانيونس.

عملية جسر الموت المشتركة

نوع العملية: اقتحام.

مكان العملية: قرب موقع كيسوفيم العسكري.

تاريخ العملية: 23/7/2005م.

خسائر العدو: مقتل (3) صهاينة وإصابة (5) آخرين.

منفذا العملية: الاستشهاديان يحيى أبو طه من سرايا القدس برفح وطارق ياسين من كتائب الأقصى بحي الزيتون.

ومع مرور 17 عاماً على اندحار العدو الصهيوني من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس، فقد باتت المقاومة في غزة أقوى بكثير، وخاضت السرايا خلال الأعوام الماضية عدة معارك مع العدو الصهيوني رداً على جرائمه كمعارك (السماء الزرقاء وكسر الصمت وبشائر الانتصار والبنيان المرصوص وجحيم عسقلان ووعد الأوفياء والوفاء للشهداء وثأر تشرين وصيحة الفجر وبأس الصادقين)، وحتى يومنا هذا ما زالت سرايا القدس تلقن العدو درساً تلو الأخر دفاعاً عن أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا والتي كان آخرها معركة سيف القدس.

المصدر: الإعلام الحربي