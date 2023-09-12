"الأغذية العالمي": 24 مليون شخص يواجهون خطر الجوع

فلسطين اليوم

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، من أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر الوصول إلى حافة المجاعة.

جاء ذلك بعد خفض تمويل المنظمة الدولية حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات التابعة لها.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها: "إنها اضطرت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي".