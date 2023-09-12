تدهور مستمر بحالة الأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف

فلسطين اليوم

أكَّدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الثلاثاء 12 سبمبر 2023، أنَّ تدهورًا مستمرًا بالحالة الصحية للأسير المجاهد سلطان أحمد محمود خلوف (43 عامًا) من بلدة برقين بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (41) على التوالي، رفضًا لتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأفاد الأسير سلطان خلوف في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنَّ وضعه الصحي حاليًا يزداد سوءًا وحركته أصبحت شبه معدومة، ولا يستطيع الحركة إلا بواسطة الكرسي المتحرك، ويعاني من آلام حادة جدًا في الصدر والظهر، وآلام دائمة في الرأس، وآلام شديدة في العضلات والأعصاب، ومع هذا وفق قوله "بفضل الله وحفظه وقوته ومعيته فأنا ماضٍ في الإضراب بكل صبر وثبات إن شاء الله حتى تحقيق مطلبي بانتزاع حريتي وأسأل الله أن يكون معينًا لي في ذلك".

وأضاف قائلًا في رسالته: "لقد دخلت المرحلة الصعبة من الإضراب وبدأ الجسم بالتهاوي والهُزلان والضعف العام، ولكني بفضل الله وبفضل دعواتكم أملك عزيمة من حديد ومعنويات عالية تعانق عنان السماء وتمكنني من الاستمرار في إضرابي عن الطعام حتى تحقيق مطلبي بانتزاع حريتي، فنحن تربينا على الإصرار في الحق والصلابة والعناد في طلب الحرية ورفض المحتل والظلم".

وأشار الأسير سلطان إلى أنَّه حضر إلى زنزانته للمرة الثانية ضابط المخابرات الصهيوني المدعو (ساحي) ولم يكن لديه هناك أي جديد سوى مطلبه بأن يوقف إضرابه عن الطعام، ومن ثَّم يتم الحديث مع (الشاباك) وأنَّ هذا مطلب (الشاباك) وأنَّ هذا المطلب بالنسبة له مرفوض قطعًا كونه لا يوجد هناك أي ضمانات.

وأوضح الأسير سلطان خلوف أنَّه مازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي شَرَعَ به منذ لحظة اعتقاله بتاريخ 03/08/2023م، رفضًا لاعتقاله التعسفي ولتحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات مهما كان نوعها.

وأشارت مهجة القدس إلى أنَّ ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية قررت تقديم جلسة نظر الاستئناف المقدم من محاميه من تاريخ 27/09/2023م إلى تاريخ 14/09/2023م.

جدير بالذكر أنَّ الأسير سلطان خلوف ولد بتاريخ 27/02/1981م، وهو متزوج، ويعمل مهندسًا زراعيًا، وخلال اعتقاله السابق خَاضَ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 67 يومًا حقق خلاله انتصارًا على السجان بتقصير اعتقاله الإداري والإفراج عنه، وقبله أمضى في سجون الاحتلال أربعة أعوام على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.