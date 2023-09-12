الاحتلال يزعُم إحباط تهريب "عبوات نوعية" من الأردن للضفة

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أحبط عملية تهريب ما أسماها بـ"عبوات ناسفة نوعيّة" إلى الضفة المحتلة عبر الحدود مع الأردن.

وقال موقع "والا" العبري: "إن قوة من الجيش أحبطت، الأحد الماضي، محاولة تهريب عبوات في غور الأردن، حيث تم العثور على حقيبة وفيها 3 عبوات نوعية". بحسب زعمه.

وزعم الموقع العبري: "تم نقل العبوات للفحص لدى الجهات المختصة وفتح تحقيق في العملية". على حد وصفه.

ويُشار إلى أن الاحتلال زعم، مؤخراً، إحباط عدة عمليات تهريب أسلحة، تركز معظمها على الحدود الأردنية الفلسطينية، وفق المزاعم الصهيونية.