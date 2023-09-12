ماذا غرد محمد الضيف في الذكرى ال18 لاندحار الاحتلال من غزة ؟

فلسطين اليوم

أكد محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام اليوم الثلاثاء 12/9/2023 ان "اندحار الاحتلال من غزة، يؤسس لاندحاره عن الضفة ويبشر بتحرير يافا وحيفا والقدس وبقية الوطن، إن شاء الله،.

وقال في تغريدة مقتضبة "المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بدأت ، صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، بتنفيذ المناورة العسكرية" الركن الشديد 4"، تزامناً مع الذكرى الـ 18 لاندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه البحر.

واستهلت الأذرع العسكرية، مناورة "الركن الشديد 4" بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه البحر.

وقال مسؤول عسكري في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: إن مناورة الركن "الشديد 4" تأتي استكمالا لمناورات الركن الشديد التي تقيمها فصائل المقاومة سنوياً، وتشمل نطاقين قتاليين "براً وبحراً".

وأوضح المسؤول العسكري في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ المناورة تتزامن مع الذكرى 18 للاندحار الصهيوني عن غزة ورفع الجهوزية والاستعداد لكافة فصائل المقاومة على وقع التهديدات الصهيونية .