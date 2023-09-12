فلسطين اليوم

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية واسعة تحت عنوان"الركن الشديد4" بمشاركة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة المنضوية تحت "الغرفة المشتركة".

وبدأت المناورات في جميع محافظات قطاع غزة، عند الساعة السابعة صباحا وستنتهي عند الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.

وقال القائد في كتائب القسام والمسؤول في الغرفة المشتركة أيمن نوفل ان مناورة الركن الشيد 4 هي اجراء دوري يتم مراجعة ومتابعة استخلاصات العبر من التدريبات والسابقة على مدار العام.

واضاف نوفل خلال بدء المناورة بحضور قيادات من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة :" ما يميز المناورة أنها مناورة قيادة وسيطرة يتم العمل فيها لتجاوز المعضلات الميدانية بالتركيز على وحدة الهدف ووحدة القيادة والسيطرة ".

وأكد القائد في الغرفة المشتركة :" اليوم تتزامن المناورة مع ذكرى اندحار الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة وهي رسالة للعدو وكل الاحرار في العالم ان المقاومة هي السبيل لنيل الحرية والكرامة".

وأطلقت المقاومة رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، إيذانا ببدء المناورة العسكرية في كافة أرجاء قطاع غزة.

كما أطلقت المقاومة طائرات مسيرة، في إطار المناورة، وأكدت "الغرفة المشتركة"، أن المناورة تأتي في ذكرى الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة.

وستستخدم المقاومة كافة قدراتها في المناورات الواسعة التي تحاكي عدة سيناريوهات منها اقتحام مستوطنات وخطف جنود إسرائيليين وعمليات عبر البر والبحر واستخدام المسيرات الانتحارية وغيرها ضد أهداف إسرائيلية.

وسيلاحظ انتشار واسع للمقاومة وكذلك للأجهزة الأمنية، وستسمع أصوات انفجارات في مختلف المناطق.

وتقرر إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة.

يذكر أن فصائل المقاومة أجرت مناورة الركن الشديد-1 في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بينما أجرت مناورات الركن الشديد-2 في ديسمبر 2021 وأجرت مناورة الركن الشديد -3 في 28 ديسمبر 2022.









