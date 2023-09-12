قوات الاحتلال تطلق النار صوب أراضي المواطنين شرق خان يونس

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، باتجاه أراضي المواطنين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ويُشار إلى أن بشكل يومي تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار على المواطنين وأراضيهم الزراعية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.