كيف تتوقف عن الشعور بالجوع الشديد؟

فلسطين اليوم

قد يكون الجوع إشارة من الجسم بأنك بحاجة لتناول الطعام، ولكن إذا كنت قد انتهيت بالكاد من تناول علبة من البسكويت أو علبة من الشوكولاتة، فسوف تعلم أن الدافع لتناول الطعام لا يتعلق فقط بتجنب الجوع.

لذا فمن الوارد جداً أن نستطيع السيطرة على شهيتنا إذا فهمنا ما الذي يجعلنا نأكل، حسب ما جاء في صحيفة "ذا تلغراف".

وهناك خمس طرق للمساعدة في تنظيم جوعك وهي كالآتي:

1. الأطعمة التي تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم والدوبامين

يمكن أن يساعد التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم في تقليل تأثير السكر على الجسم، وهو أمر أساسي لتحسين وظائف المخ وتنظيم الشهية.

2. تناول الألياف إلى جانب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع

يساعد تناول الألياف إلى جانب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع على خفض نسبة السكر في الدم، فتناول صحن كبير من السلطة مع البيتزا الخاصة بك يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم التي ستسببها البيتزا، كما أن تناول الحلوى الخاصة بك مباشرة بعد وجبة غداء مليئة بالألياف سوف يقلل من تأثير السكر في الدم.

3. الأحماض الدهنية

تستجيب الخلايا العصبية التي تستشعر السكر في الأمعاء أيضًا للأحماض الدهنية الأساسية، فيمكن لمكملات الأحماض الدهنية أوميغا 3 أن تطلق الدوبامين عبر الخلايا العصبية في الأمعاء، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الأحماض الدهنية EPA الموجودة في الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين، أو مكملات زيت السمك، أو للنباتيين، عبر مصدر نباتي يسمى أهيفلور.

4. الأحماض الأمينية

زيادة تناول الأحماض الأمينية يمكن أن يقلل أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال "تحفيز إنتاج الدوبامين عن طريق البروتين مثل الأسماك والدجاج والبيض والجبن".

5. ساعات النوم وجودته

نوعية ومدة النوم لها تأثير على الرغبة الشديدة لدينا في تناول السكر، فهناك زيادة بنسبة 15% في هرمون الجوع لدينا وانخفاض بنسبة 15% في هرمون الشبع لدينا يمكن ملاحظتها مع قلة النوم.

لذا فإن الحصول على سبع ساعات من النوم الجيد يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناوله.