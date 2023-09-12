أسيران من جنين يدخلان عامين جديدين بالأسر

فلسطين اليوم

دخل أسيران في من مدينة جنين، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، عامين جديدين في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير، أنه دخل الأسير عثمان محمد أبو خرج (51 عاما) من بلدة الزبابدة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و(20) عاما".

وأضاف سمور: "الأسير أبو خرج تعرض لإهمال طبي على مدار السنوات الماضية في معتقلات الاحتلال، وكانت نقطة التحول في وضعه الصحي بعد خطأ طبي تعرض له، بعد أن زوده أطباء إدارة معتقلات الاحتلال بحقنة ملوثة عام 2006، تسببت له حينها بإصابته بالتهاب في الكبد، فضلا عن أنه يعاني من مشاكل في القلب، وأجريت له قبل ثلاث سنوات عملية قلب مفتوح".

كما دخل الأسير مؤيد محمد سليم زيود (49 عاما)، من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، اليوم، عامه الـ22 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وأوضح سمور أن الأسير زيود، اعتُقل عام 2002، وحُكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاما، وتوفيت والدته قبل 6 سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعها، كما أن شقيقه عصام معتقل داخل سجون الاحتلال منذ 16 عاما، ومحكوم بالسجن 25 عاما.