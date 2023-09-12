اعصار دانيال الذي ضرب ليبيا يؤثر على طقس فلسطين عصر اليوم !

فلسطين اليوم

أوضح الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الثلاثاء 12/9/2023، طبيعة الطقس في الفترة الحالية من العام وخصوصاً مع وجود عاصفة ليبيا "دانيال"، وامكانية وصولها لقطاع غزة .

وقال العلامي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" عاصفة دانيال عملت على بعض التغيرات السريعة في الغلاف الجوي وأصبح لدينا مستجدات لاحقة ومتأخرة عن المعتاد، وعلى سبيل المثال اليوم يوجد أجواء حارة بشكل أعلى من الطبيعي فسوف تصل الحرارة خلال ساعات النهار في بعض المناطق منتصف الثلاثينات وأجواء شبه خماسينيه مع ارتفاع نسبة الغبار والأتربة في الأجواء".

وعزا العلامي السبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى عاصفة دانيال التي ضربت لبيا وبدأت تتوجه نحو السواحل الشمالية المصرية.

وأشار العلامي إلى أن الساعات القادمة ستحمل وصول العاصفة إلى الشرق أكثر لكنها سوف تفقد قوتها وخصائصها الأصلية، مضيفاً فلسطين تتأثر بعاصفة دانيال لكن بشكل مخفف أو "بقايا من العاصفة" تكون على شكل عدم استقرار بحالة الجو.

ولفت العلامي، إلى أن ما حدث في ليبيا هو تكون عاصفة فوق منصف البحر المتوسط باتجاه مناطق شمال اليونان وشرق تركيا، موضحاً أن الفيضانات التي ضربات تركيا واليونان في الأيام الماضية كانت بسبب هذه العاصفة ثم توجهت هذه العاصفة نحو سواحل شمال ليبيا

وعن حالة الطقس يوم غدٍ الأربعاء، قال العلامي :" سيكون حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوب بالغبار والأتربة مع انخفاض قليل على درجة الحرارة، لكن لدينا فرص حدوث زخات متفرقة من الأمطار مساءً

وعن انتهاء أيام الحرارة، أشار العلامي إلى بعض الأيام التي تكون فيها ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة ولكنها أقل من درجة الحرارة في أيام الصيف، مضيفاً أن فصل الصيف ينتهي فكياً 23/9/2023.

وقد ضربت عاصفة دانيال شمال شرقي ليبيا مساء أمس الاثنين، ولقي أكثر من 2800 شخص مصرعهم واعتبر الآلاف في عداد المفقودين من جراء العاصفة.