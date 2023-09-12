الروبل يواصل الارتفاع أمام الدولار

فلسطين اليوم

واصلت العملة الروسية الارتفاع، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، أمام الدولار وكافة العملات معوضة بعض خسائرها السابقة.

جاء ذلك في أعقاب، تصريحات داعمة من مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.85 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 93.18 روبل.

كما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.29 روبل إلى 100.20 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 26 كوبيكا إلى 12.76 روبل.

ويُشار إلى أنه صرح مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين بأن فائضا من العملة الصعبة سوف يتشكل في الأشهر المقبلة على خلفية عدد من العوامل، وقد تجاوزت روسيا نقطة ذروة هبوط الروبل.