اليوم مصيري بشأن الدولار.. هل يرتفع إلى 4 شواكل أم ينخفض لـ 3.70؟

فلسطين اليوم

من المقرر أن تبث اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، "المحكمة العليا الإسرائيلية"، قرارها النهائي بشأن قانون التعديلات القضائية، الذي يؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في فلسطين.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي انخفاضاً ملحوظاً في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ وصل إلى مستوى 3.80، بعد أن كان وصل قبل يومين إلى 3.85 شيكلاً، وسط توقعات بحدوث تغييرات جذرية على سعر الصرف بعد قرار المحكمة الإسرائيلية.

من جهته، قال المختص في الشأن المالي والاقتصادي سامر المصري، أن قرار "المحكمة العليا" الإسرائيلية بشأن النظر في جلسة الالتماس المقدمة لإلغاء "قانون عدم المعقولية" أو ما يُعرف بالتعديلات القضائية اليوم الثلاثاء، سيكون سلاحاً ذو حدين بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل، فإما أن يشهد صعوداً جديداً ليصل إلى مستوى نهاية الثمانينات أو يُلامس التسعينيات، أو يعود إلى الانخفاض ليلامس مستويات السبعينيات.

لكن المختص المالي والاقتصادي استبعد أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى مستويات الـ 4 شواكل.

وأضاف: "حال حدوث تسوية بين الأحزاب المعارضة والحاكمة في كيان الاحتلال بشأن قانون الحد من المعقولية"، فإن الدولار سينخفض، لكن في حال لم فشلوا في الاتفاق، فإن العملة الأمريكية ستشهد ارتفاعاً جديداً أمام الشيكل الإسرائيلي".

وبدأ سعر صرف الدولار الأمريكي، بالانخفاض التدريجي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إذ بلغ وفق المنصات الرسمية على النحو التالي: -

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.42 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل