الخارجية الفلسطينية : ارتفاع عدد شهداء إعصار دانيال في ليبيا لـ10

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادتنا بوفاة عائلة فلسطينية، تتكون من 8 أفراد في منطقة درنة شرق ليبيا، جراء السيول الجارفة، ليرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء الإعصار إلى10، ويرتفع عدد المفقودين إلى 3.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن العائلة الفلسطينية تتكون من: محمود الطواب، وزوجته، وأولاده.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة، وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي، وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.

وقامت القنصلية أيضاً بتأمين عدد من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم، حيث الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.