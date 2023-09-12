حقوقي يحذر عبر "فلسطين اليوم" من مصير كالشهيد عدنان ويطالب الصليب الأحمر أن يقول كلمته

فلسطين اليوم

حذر المدير العام لمؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان شعوان جبارين، اليوم الثلاثاء 12/9/2023، من أن ما حدث سابقاً مع الأسير الشهيد خضر عدنان في سجون الاحتلال قد يستمر مع الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام، ماهر الأخرس، وسلطان خلوف، وكايد الفسفوس.

وقال جبارين خلال حوار خاص لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ": "هناك قلق حقيقي على حياة الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مطالباً بوجود حالة إسناد لهؤلاء الأسرى خارج السجون.

وأضاف: "هناك تعاون بين المنظمات الحقوقية والأسرى المضربين عن الطعام، أملاً أن يلاقي الأسرى المضربون ما يتعاونون معه وألا تتكرر تجربة الشيخ خضر عدنان معهم، مع عدم وجود توحد في معركتهم في تخصيص الإضراب عن الطعام ساهم في نجاح الأسبق الاحتلال".

الكل الفلسطيني

واعتقد أن قضية الأسرى الأبطال المضربين في سجون الاحتلال تستدعي تظافر جهود الكل الفلسطيني، كونه المدخل الأساسي لإحداث أي تحول في قضية الأسرى المضربين.

وأضاف جبارين: "الفيصل في هذه الحالة هو مدى تفاعل الشارع الفلسطيني مع قضية الأسرى ومطالبهم؛ وبالتالي يشعر الاحتلال "الإسرائيلي" بوجود ضغط ميداني عليه، وخصوصاً أن المناشدات والمطالبات لن تقدم الكثير للأسرى في السجون كما فعل سابقاً".

ورأى جبارين، أن إنهاء قضية الأسرى المضربين في سجون الاحتلال يجب أن يكون من خلال الشوارع، سواء بالمسيرات أو الاعتصامات، بحيث يؤثر على حكومة الاحتلال، وخير دليل على ذلك ما حصل بين رئيس حكومة الاحتلال ووزير الأمن القومي المتطرف بن غفير من قرار عزل الأسرى الذي سيؤدي للتصعيد.

وبحسب المدير العام لمؤسسة "الحق"، فإن الميدان هو الوحيد الذي يحدد مدى تضامن الفلسطينيين مع قضية الأسرى المضربين وانتصاراً لمطالبهم ودفاعاً عن حقوقهم.

الجانب الحقوقي

وبحسب الحقوقي جبارين يتوجه العديد من الأشخاص إلى بعض مؤسسات حقوق الإنسان، كما يتوجه بالبعض الآخر نحو قضية الأسرى بشكل قانوني أمام محاكم الاحتلال، مشيراً إلى أن "مؤسسة الحق" لا تتوجه إلى القضاء "الإسرائيلي"؛ لأنها لا تثق فيه بالأساس.

وقال جبارين: "هناك جزء ثاني يتوجه نحو المنظمات الدولية بشكل خاص مجلس حقوق الإنسان الذي يتكامل مع الأمم المتحدة؛ لفضح ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى أمام المجتمع الدولي".

كما رأى أنه يجب على الصليب الأحمر الدولي أن يقول كلمته تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن الطعام.

وشدد جبارين على أنه يجب أن يكون هناك تحركات من الجاليات العربية الأخرى في أوروبا؛ من أجل فضح ممارسات الاحتلال وخاصة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مشدداً على أهمية هذا الأمر.