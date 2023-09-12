2800 قتيل جراء "إعصار دانيال" في ليبيا

فلسطين اليوم

قُتل نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

وفي أعقاب الإعصار المدمر أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال المجلس الرئاسي: "شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

ومن جانبه، قال عضو بغرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية: "إن إجمالي الإحصائيات التي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت 2800 قتيل".

وقال العضو بغرفة الأزمة: "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا".

وأكد أن القتلى من بينهم من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية عليهم.

وأضاف: "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل 7000 عائلة" إضافة إلى عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".