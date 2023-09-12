تقديرات أمنية "إسرائيلية": المنطقة ذاهبة نحو التصعيد

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 12-9-2023، بأن كافة التقديرات الأمنية "الإسرائيلية" تشير إلى أن المنطقة ذاهبة للتصعيد.

وقال يوسي هيوشع، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، :"إن كافة التقديرات الأمنية "الإسرائيلية" تؤكد أن المنطقة ذاهبة للتصعيد في ظل التوتر القائم".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن كافة خطابات المسؤولين الصهاينة من المستويات الأمنية والعسكرية في مؤتمر جامعة "رايخمان" تؤكد على أمر واحد، وهو أن المنطقة ذاهبة الى تصعيد.

ومن المقرر أن يجتمع "الكابينت" الصهيوني عند الساعة العاشرة من صباح اليوم لمناقشة التهديدات وتقييمات المنظومة الأمنية "الإسرائيلية".

ويُشار إلى أن ذلك الأمر يأتي في ظل تهديدات الاحتلال للمقاومة الفلسطينية وقادتها على خلفية زيادة العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة ومزاعم الاحتلال بتوجيهها من قطاع غزة.