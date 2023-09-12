سرايا القدس - كتيبة أريحا تستهدف قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر بالرصاص والعبوات المتفجرة

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- كتيبة أريحا، صباح اليوم الثلاثاء 12-9-2023، أنها استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت "كتيبة أريحا" في بيان مقتضب: "تمكن جند الكتيبة من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة أريحا

تمكن جند الكتيبة من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر فجر اليوم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

سرايا القدس - كتيبة أريحا