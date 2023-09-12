اليوم حاسم.. هبوط كبير للدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الساعة 06:22 ص|12 سبتمبر 2023
هبوط كبير للدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
هبوط كبير للدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

بدأ سعر صرف الدولار الأمريكي،بالانخفاض التدريجي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إذ بلغ وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.42 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

اليوم حاسم.. هبوط كبير للدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023


 

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