الأرصاد: أجواء حارة وغبرة نهاراً واحتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلاً

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ومغبراً احياناً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.