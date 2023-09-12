زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، مساء أمس، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون غادر الجمهورية متوجها إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت إذاعة "صوت كوريا": "إن كيم غادر بيونغ يانغ على متن قطاره الخاص عصر الأحد 10 سبتمبر، برفقة وفد يضم مسؤولين حزبيين وحكوميين وعسكريين كبار".

ووكان قد قال المكتب الصحفي للكرملين، الاثنين: "إن كيم جونغ أون سيزور روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين في الأيام القريبة".

جدير ذكره أن هذه هي أول زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدوله رسميا لاعتبارات أمنية، كما لم يكشف عن المواضيع التي من المقرر أن يبحثها مع الرئيس الروسي.

ويُشار إلى أن زيارة كيم جونغ أون الماضية لروسيا كانت في أبريل عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة لقاءه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في فيتنام.