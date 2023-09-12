بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 12-9-2023، حملة اعتقالات واسعة في العديد من مدن وقرى الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت نحو 23 مواطناً من مختلف المناطق، وجاءت الاعتقالات كما يلي:

اعتقالات الثلاثاء ١٢/٩/٢٠٢٣

١. أمير منصور- بدّو شمال غرب القدس

٢. كريم زواهرة- بيت لحم

٣. محمد أبو فريحة- بيت لحم

٤. فادي سليم البدن- تقوع جنوب بيت لحم

٥. عكرمة العمور- تقوع

٦. حسين محمد العمور- تقوع

٧. قسا.م نضال العمور- تقوع

٨. محمد خالد العمور- تقوع

٩. محمود ذيب العمور- تقوع

١٠. محمد كاظم أبو عجمية- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١١. محمد ربحي أبو الزين- رمانة غرب جنين

١٢. تقي أبو عبيد- جنين (تم اعتقاله قرب نابلس)

١٣. حسن السعدي- جنين (تم اعتقاله قرب نابلس)

١٤. شراع الهنداوي- جنين (تم اعتقاله قرب نابلس)

١٥. المحرر محمود أبو ذياب- طولكرم

١٦. مصطفى عودة- طولكرم

١٧. أحمد مصطفى عودة- طولكرم

١٨. أكرم جبريل أبو شيخة والد الأسير محمود أبو شيخة- كرمة جنوب الخليل

١٩. وائل عثمان العواودة- كرمة

٢٠. صلاح محمود العواودة- كرمة

٢١. عدي فيصل العواودة- كرمة

٢٢. محمد إبراهيم عبيات- بيت لحم

٢٣. خليل زواهرة- بيت لحم