بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة المحتلة
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 12-9-2023، حملة اعتقالات واسعة في العديد من مدن وقرى الضفة المحتلة.
وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت نحو 23 مواطناً من مختلف المناطق، وجاءت الاعتقالات كما يلي:
اعتقالات الثلاثاء ١٢/٩/٢٠٢٣
١. أمير منصور- بدّو شمال غرب القدس
٢. كريم زواهرة- بيت لحم
٣. محمد أبو فريحة- بيت لحم
٤. فادي سليم البدن- تقوع جنوب بيت لحم
٥. عكرمة العمور- تقوع
٦. حسين محمد العمور- تقوع
٧. قسا.م نضال العمور- تقوع
٨. محمد خالد العمور- تقوع
٩. محمود ذيب العمور- تقوع
١٠. محمد كاظم أبو عجمية- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
١١. محمد ربحي أبو الزين- رمانة غرب جنين
١٢. تقي أبو عبيد- جنين (تم اعتقاله قرب نابلس)
١٣. حسن السعدي- جنين (تم اعتقاله قرب نابلس)
١٤. شراع الهنداوي- جنين (تم اعتقاله قرب نابلس)
١٥. المحرر محمود أبو ذياب- طولكرم
١٦. مصطفى عودة- طولكرم
١٧. أحمد مصطفى عودة- طولكرم
١٨. أكرم جبريل أبو شيخة والد الأسير محمود أبو شيخة- كرمة جنوب الخليل
١٩. وائل عثمان العواودة- كرمة
٢٠. صلاح محمود العواودة- كرمة
٢١. عدي فيصل العواودة- كرمة
٢٢. محمد إبراهيم عبيات- بيت لحم
٢٣. خليل زواهرة- بيت لحم