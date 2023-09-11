فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، يبحث الكثير من الاشخاص عن سعر الدولار في لبنان، ويحظى سعر صرف الدولار في لبنان باهتمام واسع، وتزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل عن سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وفي هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار في لبنان بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 12-9-2023.

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

حافظ سعر صرف الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة على استقراره، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر أيلول 2023 . بينما يترقب الجميع منصة بلومبرغ .

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.