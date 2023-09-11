فلسطين اليوم

بكام سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في مصر شهد محرك بحث غوغل عمليات بحث واسعة خلال الساعات الماضية عن سعر غرام الذهب في مصر في تعاملات اليوم الثلاثاء، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، والعيار 24، كما جاءت في تداولات صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

بكام سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في مصر

واستقرت أسعار الذهب اليوم في مصراليوم الثلاثاء 12-9-2023، رغم الارتفاع في سعر الذهب عالميا، مما يضفي حالة من الهدوء في الأسواق المصرية دون مؤشر واضح لأسعار الذهب في الأيام القادمة.

وحدد خبراء صناعة وتجارة الذهب عدة عوامل تتحكم في سوق الذهب في الوقت الحالي، مؤكدين أن الحديث عن انضمام مصر لتكتل بريكس يعد مؤشرا إيجابيا للاقتصاد ما أدى إلى هدوء الطلب على الذهب، خاصة أن الانضمام لمجموعة بريكس من شأنه خفض الضغط على الجنيه وكذلك تقليل الطلب على الدولار والذى يعتد به في عمليات الاستيراد والتصدير.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل منها السعر العالمي إلى جانب سعر الصرف الجنيه المصري مقابل الدولار ، خلافاً لتكلفة المشغولات نفسها والتي تسمي "المصنعية".

تتراوح المصنعية في الذهب في مصر بين 80 و180 جنيها وفقاً لما هو معلن من بعض تجار الذهب في الأسواق فيما ترتفع إلى 200 جنيه في بعض المشغولات.

سعر الذهب في مصر اليوم

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيهات للبيع و2514 جنيها للشراء، وفقا لمنصة غولدبرايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للبيع و1886 جنيها للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17600 جنيه للشراء و17520جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر نحو 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع.

سعر الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.