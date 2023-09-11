بالصور: الجهاد الإسلامي وجمعية إقرأ تكرمان حفظة كتاب الله ضمن فوج ثأر الأحرار القرآني

فلسطين اليوم

نظمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع جمعية اقرأ الخيرية، مساء اليوم الإثنين11/9/2023م، حفلاً جماهيرياً حاشدا في مدينة غزة حمل عنوان " فوج ثأر الأحرار القرآني" لتكريم مجموعة من حفظة القرآن الكريم.

وشارك في الحفل الذي أقيم على أرض حديقة حي الزيتون شرق مدينة غزة من بعد صلاة المغرب، قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وعوائل الحافظين ولفيف من أهالي مدينة غزة.

وفي كلمة له، أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد د. وليد القططي، بحفل ثار الأحرار، والحافظين لكتاب الله، مؤكداً أن هذا الحفل ينظم اليوم ليكمل الصورة التي رسمتها حركة الجهاد في معركة "ثأر الأحرار"، صورة الصواريخ المفعمة بالعزة والكرامة التي أطلقها أبطال سرايا القدس مع صورة حلقات التحفيظ والقرآن الكريم.

وأضاف:" أن حفل ثأر الأحرار القرآني اليوم هو استكمالا لصورة المجاهدين والشهداء في ميدان المعركة مع صورة الحافظين والحافظات مع صورة القران والبندقية، البندقية الموجه بالقرآن الكريم نحو القدس وفلسطين التي رفعتها حركة الجهاد الإسلامي ضد العدو الصهيوني".

بدوره، أعرب الشيخ عبد الفتاح حجاج، عن فخره بحفظة القرآن الكريم وعائلاتهم وكل من ساندهم في هذا الطريق.

وقال حجاج في كلمة له نيابةً عن جمعية اقرأ:" نفتخر اليوم ونحن نخرج أكثر من 80حافظ لكتاب الله و300حافظة في مدينة غزة"، موجهاً شكره وتقديره لكل من وجه وساهم في إتمام مشروع حفظة القرآن الكريم".

وشدد على أن جمعية اقرأ واللجنة الدعوية للجهاد تركزان على الجوانب الروحية لتنشئ جيل القران الذي لا ينكسر، مضيفاً " أن مشاركة حفظة القرآن الكريم في هذا الحفل جاءت ليقولوا للعالم الظالم الذي يحاول كسرنا بأننا لن ننكسر وبأن قادتنا الحافظين لكتاب الله هم الذين يتقدمون الصفوف الأولى اليوم ويحاربون ويقاتلون من أجل الإسلام ودين الله".

وأردف:" ونحن نخرج اليوم ثلة من حفظة كتاب الله جيل القران نحن على يقين بأن هؤلاء هم من سيدخلون المسجد الأقصى فاتحين رغم التهديد والقتل والدمار والاعتقال وهدم البيوت وتشويه صورة الإسلام وعلى ثقة ويقين بأننا سننتصر بهذا الجيل".























