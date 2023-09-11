إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفاد مصادر صحفية، بأن المواجهات اندلعت على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 436 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.