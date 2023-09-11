"داخلية غزة" تصدر تعليماتها تزامنًا مع تنفيذ المناورة المشتركة لفصائل المقاومة

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين11/9/2023م، تعليماتها للمواطنين بشأن المناورة المشتركة لفصائل المقاومة والمقرر تنفيذها صباح غدٍ الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم:" تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية صباح غد الثلاثاء، مناورة مشتركة في جميع محافظات قطاع غزة، تستمر من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً".

وأضاف:" ترافق المناورة إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني".

وتابع البزم:" سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية على شاطئ دير البلح حتى ميناء خانيونس جنوباً، وبإمكان المواطنين والمركبات مستخدمي شارع الرشيد سلوك الطرق البديلة كالآتي:

-القادمون من الشمال إلى الجنوب عبر شارع الرشيد سلوك الطريق من مدخل دير البلح.

-القادمون من محافظتي رفح وخانيونس إلى الشمال عبر شارع الرشيد سلوك الطريق المؤدي إلى مدينة أصداء.