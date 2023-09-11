الدولار بدأ يفقد قوته.. هبوط جديد لسعر صرف الدولار أمام الشيكل "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

مع اقتراب المحكمة العليا في "إسرائيل" البت في الالتماسات المقدمة ضد الغاء قانون المعقولية، يوم غدٍ الثلاثاء، بدأ الدولار الأمريكي يفقد قوته أمام الشيكل "الإسرائيلي"، والذي يشهد انخفاضا في قيمته أمام الدولار خلال هذه الفترة بفعل الصراعات "الإسرائيلية" الداخلية.

ومساء اليوم، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم هبوطا تدريجيا أمام الشيكل الإسرائيلي، وصل إلى 3.81 شيكل، بعدما صرفه خلال ساعات اليوم 3.85 شيكل.

وأمس الأحد، كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي سامر المصري، عن توجه وتوقعات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، في ظل الصعود المتتالي للعملة الخضراء مقابل الشيكل.

وأوضح المختص المصري في مقطع مصور، أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اتجاهه العام صعودي، لكنّه يمكن أن يأخذ مساراً تصحيحياً خلال الأيام المقبلة، وينخفض من مستويات الثمانينات إلى السبعينيات والستينيات، بانتظار قرار "المحكمة العليا" بشأن "قانون الحد من المعقولية".

وقال: "على الرغم أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي لايزال متمسكاً بمستويات الـ 3.85، لكنه ينتظر أي إشارات ليذهب إلى المسار التصحيحي المذكور آنفاً".

وأشار إلى أن قرار "المحكمة العليا" بشأن النظر في جلسة الالتماس المقدمة لإلغاء "قانون" عدم المعقولية" يوم الثاني عشر من سبتمبر الجاري، سيكون سلاحاً ذو حدين بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل، فإما أن يشهد صعوداً جديداً ليصل إلى مستوى نهاية الثمانينات أو يعود إلى الانخفاض ليلامس مستويات السبعينيات.

وأضاف: "حال حدوث تسوية بين الأحزاب المعارضة والحاكمة في كيان الاحتلال بشأن قانون الحد من المعقولية"، فإن الدولار سينخفض، لكن في حال لم فشلوا في الاتفاق، فإن العملة الأمريكية ستشهد ارتفاعاً جديداً أمام الشيكل الإسرائيلي".