الخارجية: وفاة فلسطيني جراء السيول التي ضربت ليبيا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين11/9/2023م، وفاة الفلسطيني محمد حسن القرا جراء السيول التي ضربت ليبيا

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" وفاة المواطن محمد حسن القرا متزوج ولديه أطفال في منطقة البيضاء جراء السيول التي ضربت ليبيا".

وفي نفس السياق، أشارت الخارحية إلى أنها شكلت خلية أزمة بكل من السفارة والقنصلية لمتابعة الأوضاع برمتها والوقوف على احتياجات الجالية الفلسطينية والاطمئنان عليها

وفي تفاصيل اعصار دانيال الأخيرة، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء اليوم، انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

وقال المسماري في تصريحات متلفزة:" إن الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد كارثي"، مشيراً إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

كما أشار إلى اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها، مبيناً أن وحدات من الجيش الوطني الليبي تشارك في عمليات الإنقاذ.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء اليوم، أعلن الحداد لمدة 3 أيام، موجها كل "المسؤولين والوزراء دون استثناء للوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية ".