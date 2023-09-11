تظاهرات في "إسرائيل" ضد قانون إلغاء حجة المعقولية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تظاهر آلاف "الإسرائيليين"، مساء اليوم الإثنين، ضد قانون إلغاء حجة المعقولية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن آلاف المتظاهرين وصلوا هذا المساء للتظاهر أمام المحكمة العليا في القدس، قبيل الجلسة الحاسمة غدا في المحكمة حول قانون إلغاء حجة المعقولية”.

وتجددت، اليوم، جهود الوساطة التي يقودها ديوان رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، بين الائتلاف بزعامة بنيامين نتنياهو، والمعارضة بقيادة وزير الأمن السابق بيني غانتس، في محاولة للتوصل إلى تسوية حول “إصلاح” جهاز القضاء الإسرائيلي، وذلك عشية نظر المحكمة العليا، في التماسات ضد تعديل “قانون أساس: القضاء” يلغي حجة المعقولية.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن نتنياهو، طرح صيغة جديدة لتليين خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، بشكل أحادي الجانب، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا غدا الثلاثاء، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية وتطالب بشطبه.

وكانت مواجهات، قد اندلعت في وقت لاحق من اليوم، بين شرطة الاحتلال ومئات المتظاهرين المعارضين لخطة التعديلات القضائية، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية لتقويض القضاء، خلال مظاهرة أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، في مستوطنة موديعين.

وتأتي المظاهرة قبل نظر المحكمة العليا غداً الثلاثاء بكامل هيئتها، المكوّنة من 15 قاضياً، بالالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية الذي يمنع المحكمة العليا بإسرائيل من التدخل بقرارات الحكومة حتى لو وجدت أنها غير معقولة ولا منطقية، فيما يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى طرح تسوية في محاولة لتدارك الوضع.

ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه فيما يتعلق بالتشريعات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم أسوأ أزمة تشهدها "إسرائيل" منذ سنوات، مع التماس المحكمة لإلغاء التشريع الذي قدمه قادة الائتلاف الذين يتهمونها بتجاوز السلطات الممنوحة لها.