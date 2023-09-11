لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة: 366 انتهاكًا للأجهزة الأمنية خلال أغسطس الماضي

فلسطين اليوم- جنين

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إنها رصدت 366 انتهاكا للأجهزة الأمنية خلال أغسطس الماضي، أبرزها مقتل الشاب عبد القادر زقدح (25) عامًا في مخيم طولكرم.

وقتل الشاب "زقدح" جراء إصابته برصاص العناصر الأمنية، الذي أصيب به آخرون من ضمنهم والد الشهيد رمزي العارضة، وذلك خلال قم إزالة الأجهزة الأمنية لموانع المقاومة المقامة لإعاقة دخول قوات الاحتلال لمخيم طولكرم.

وأشارت اللجنة إلى مواصلة الأجهزة الأمنية حملة الانتهاكات بحق الطلبة الجامعيين وكوادر الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة، حيث اعتدت عناصر أمنية بلباس مدني على طالبات جامعة الخليل والصحفيين، خلال اعتصام أمام الجامعة.

وبحسب اللجنة، تعرض مجموعة من المعتقلين السياسيين إلى عمليات شبح وتعذيب أدت إلى تدهور أوضاعهم الصحية وإجبارهم على إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء، عرف منهم: مفدى سعادة، ومناضل سعادة، ومجاهد سعادة، ومكين سعادة، وحسين يعقوب، وعنان بشكار ونجله إسلام، وعبد الرحمن رشدان، ويمان دويكات، وبراء قصراوي.

وتوزعت انتهاكات الأجهزة الأمنية كما رصدتها اللجنة: (1) حالة قتل، (95) حالة اعتقال، (14) شبح وتعذيب، (26) حالة استدعاء، (36) حالة اعتداء وضرب، (11) حالة إضراب عن العام، (7) حالات تدهور فيها الوضع الصحي، (30) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (49) حالة قمع حريات، (8) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (41) حالة محاكمات تعسفية.