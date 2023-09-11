فلسطين اليوم- وكالات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في الأردن، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" عمليات بحث واسعة عن اسعار الذهب مقابل الدينار الاردني، ونرصد لكم بشكل يومي أسعار الذهب في الاردن والدول الأخرى، وفي هذه المقالة نرصد لكم اسعار الذهب كما جاءت في تداولات اليوم الثلاثاء 23-9-2023.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 في الأردن

و سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات اليوم الثلاثاء ارتفاع غير ملحوظ ، متأثرا بشكل طفيف بالارتفاع العالمي الذي طال المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.96 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.97 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.64 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.47دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.367 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43.960 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 307.73 دينار أردني.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.