الجيش الليبي: انتشال أكثر من ألفي قتيل جراء إعصار "دانيال"

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

وقال المسماري في تصريحات متلفزة:" إن الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد كارثي"، مشيراً إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

كما أشار إلى اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها، مبيناً أن وحدات من الجيش الوطني الليبي تشارك في عمليات الإنقاذ.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء الإثنين، الحداد لمدة 3 أيام، موجها كل "المسؤولين والوزراء دون استثناء للوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية ".