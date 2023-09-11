ريال مدريد يحدد بديل "كيليان مبابي"

فلسطين اليوم

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في البحث عن بدائل محتملة للفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ويخشى ريال مدريد من تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري واستمراره مع النادي الفرنسي، مما دفع بيريز رئيس النادي الملكي بالبحث عن بديل متحمل لضمه.

وأفادت شبكة ” سكاي سبورتس “، أن ريال مدريد وضع جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي كخيار مطروح على قائمة التعاقدات الصيفية القادمة حال فشل وصول مبابي إلى البرنابيو.

وينتظر ريال مدريد معرفة مصير كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان أولًا في شهر يناير المقبل قبل الـ6 أشهر الأخيرة في عقده، قبل فتح محادثات رسمية مع مانشستر سيتي للاستفسار عن التعاقد مع جوليان ألفاريز.

ألفاريز ليس الاسم الوحيد المطروح على طاولة ريال مدريد كبديل محتمل لمبابي، بل ظهر أيضًا في الفترة الماضية اسم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ولكن قد تبدو الأمور معقدة في صفقة المهاجم النرويجي لتمسك بيب جوارديولا باستمراره مع الفريق.