شرطة الاحتلال تبعد مقدسيا عن الأقصى

فلسطين اليوم

قررت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين11/9/2023م، إبعاد الطالب المقدسي يزن الماجد عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت الطالب الماجد بعد اعتقال والده زين الماجد ظهر اليوم، وقررت مساء اليوم الافراج عنه بشرط إبعاده عن الأقصى عشرة أيام.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بالاعتقال أو بقرارات الإبعاد، لتفريغ القدس والمسجد الأقصى وتسريع عمليات التهويد وإحلال المستوطنين في المدينة.