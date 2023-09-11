راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين للأيام المقبلة

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين11/9/2023م، عن تفاصيل الحالة الجوية الفلسطينية للأيام القليلة المقبلة.

وقال العلامي عبر صفحته بموقع "فيس بوك":" إن طقس شبه خماسيني ستشهده الحالة الجوية يوم غدٍ الثلاثاء قد تزادد خلاله نِسب الغُبار في الأجواء".

"والأربعاء؛ قد يكون هناك فرصة لنشوء أحوال جوية غير مُستقرة، لا يستبعد على إثرها هطول زخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق"، بحسب الراصد العلامي

وشهد طقس فلسطين اليوم الإثنين، اجواء حارة نسبياً إلى حارة، وطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بواقع أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، وكانت الرياح جنوبية غربية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.